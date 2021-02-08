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Gündem Umre ziyaretlerine onay verildi mi? Hac kuraları ne zaman?
Gündem

Umre ziyaretlerine onay verildi mi? Hac kuraları ne zaman?

Suudi Arabistan yönetimi, 2020 yılı mart ayından beri umre ziyaretlerini durdurma kararı almıştı. Suudi Arabistan’da bazı ülkeler için alınan tedbirler doğrultusunda umreye gidiş gelişlerin serbest olmasına karar verildi. Peki, Türkiye’ye umre ziyaretlerine onay verildi mi? Hac kuraları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:43:00 -
Umre ziyaretlerine onay verildi mi? Hac kuraları ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan 2020 yılı mart ayından beri Umreye gidiş gelişleri durdurmuştu. Bazı ülkelere alınan tedbirler doğrultusunda umreye gidiş gelişlerin serbest olmasına karar verildi.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı hem maddi hem de manevi açıdan olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz yönde etkilenen konulardan biride umre ziyaretleri oldu. 2020 yılı mart ayında Suudi Arabistan yönetimi umre organizasyonlarını durdurma kararı aldı. Hac organizasyonu için ise ülke dışından misafir alınmadı. Birçok Müslüman, hac ve umre ziyaretlerinde bulunabilmek için konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Umre ziyaretlerine onay verildi mi? Hac kuraları ne zaman?

Suudi Arabistan ekim ayında kendi ülkesindeki vatandaşlar için umre ziyaretlerini açma kararı aldı. Suudi Arabistan yönetimi, 1 Kasım tarihinden itibaren ise bazı ülkelere umre ziyaretleri için kapılarını açtı. Fakat Suudi Arabistan’dan henüz Türkiye için umre ziyaretlerine onay gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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