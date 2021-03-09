Umre ziyareti bu sene olacak mı? 2021 umre ziyaretleri açılacak mı? 2021 yılı hac olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ülkeleri sıkı tedbirler almaya devam ediyor. Suudi Arabistan daha önce yaptığı açıklamada 2021 yılı haccı adaylarınan korona aşısı yaptırmalarını istemişti. Arabistan yönetimi, koronavirüs aşısı yaptırmayanların hacca girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Milyonlarca hacı adayı ile Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirip umre yapmak isteyenler ise umre ziyareti bu sene olacak mı? 2021 umre ziyaretleri açılacak mı? Bu sene umre olacak mı? soruları sorulmaktaydı. Diyanet hem hac hem de umre ziyaretlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri yapılamayacağı bildirdi. 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam ettiği kaydedildi.

2021 yılı hac olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine bir açıklama yaptı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.