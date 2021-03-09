Diyanet İşler Başkanlığı, Umre turlarının ramazan sonuna kadar yapılamayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın normalleşme sürecini Ramazan ayı sonuna erteleme kararı aldı. Dolayısıyla bu tarihe kadar umre turları gerçekleşmeyecek.

Umre turları ne zaman başlar? Umre turları ne zaman yapılacak?

Konuya ilişkin Diyanet tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı hac ibadeti koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmekte olduğu belirtildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, görüşmeler sonucunda alınacak kararların kamuoyu ile paylaşılacağı da ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacağı bildirildi.