Umre ne zaman başlıyor? Umre turları ne zaman başlayacak? 2022 Umre Turları | Umre Fiyatları:

2022-2023 umre dönemi ne zaman? Korona nedeniyle iki yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurmuştu. Milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiriyor. Türkiye’den bu yıl 37 bin 770 kişi hacı olmak için kutsal topraklara gitti. Peki umre dönemi ne zaman? Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar.