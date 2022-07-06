  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Umre ne zaman başlıyor? Umre turları ne zaman başlayacak? 2022 Umre Turları | Umre Fiyatları:
İSLAM

Umre ne zaman başlıyor? Umre turları ne zaman başlayacak? 2022 Umre Turları | Umre Fiyatları:

2022-2023 umre dönemi ne zaman? Korona nedeniyle iki yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurmuştu. Milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiriyor. Türkiye’den bu yıl 37 bin 770 kişi hacı olmak için kutsal topraklara gitti. Peki umre dönemi ne zaman? Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 08:25:00 - 2022-07-06 08:26:01
Umre ne zaman başlıyor? Umre turları ne zaman başlayacak? 2022 Umre Turları | Umre Fiyatları:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022-2023 umre turlarının ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yaptı. Hacı vazifesini yerine getiremeyen Müslümanlar umre ziyareti gerçekleştirerek kutsal topraklara gitmenin sevincini yaşamakta. Peki umre turları ne zaman başlayacak? 2022 2023 yılı umre ziyaretleri ne zaman yapılacak?

2022 umre turları ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." bilgisini verdi.

Diyanet umre fiyatları 2022 kaç TL | Diyanet umre ücretleri güncel:
Diyanet umre fiyatları 2022 kaç TL | Diyanet umre ücretleri güncel:

İSLAM

Diyanet umre fiyatları 2022 kaç TL | Diyanet umre ücretleri güncel:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23