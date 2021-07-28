Umre ne zaman başlayacak 2021 umre başvurusu başladı mı?

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi. Said, umre mevsiminin başladığını ve Kovid-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.

Umre ziyareti başvuruları ne zaman?

Said, Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği bilgisini verdi. Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz itibarıyla umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul edileceğini açıkladı. Umre ziyareti yapmak isteyenler, "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvurularını yapabiliyor. Yurt dışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos itibarıyla başlayacağını ve ziyaretçilere Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini açıklayan Suudi Arabistan'ın ziyaretçilere bunun dışında, kota, yaş ve tarih sınırı getirilmesi bekleniyor.

Hangi aşı olanlar umreye alıncak?

BioNTech, Astra Zenca, Moderna ve Johnson&Johnson aşısı olanların umre yapabilmesi, Sinovac ve Sputnik V aşısı olanların ise umre ziyaretine kabul edilmemesi planlanıyor. Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendirecek.