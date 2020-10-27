Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan mart ayında Umre ziyaretlerini askıya almıştı. Hac vazifesi içinse ülke dışında misafir kabul edilmemişti. Vatandaşlar yavaş yavaş yeni normalleşmeyle yaşamaya alışan dünyada Umre ziyaretlerinin yeniden başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı mı? 2020 yılında Umre’ye gidilebilecek mi?

Umre ne zaman başlayacak?

Suudi Arabistan kısa bir süre önce Umre ziyaretleriyle ilgili bir karar verdi. Umre ziyaretleri kurallara uyulması şartıyla 1 Kasım 2020’de başlayacağını duyurdu. Ancak ülkemizden ilk Umre kafilesinin ne zaman yola çıkacağı henüz belli değil. Öncelikli olarak Suudi Arabistan’ın güvenli kabul ettiği ve yakın ülkelerden misafir kabul etmesi bekleniyor. Türkiye’den Umre için ne zaman kutsal topraklara gidileceği yönündeki kararı ise Hac ve Umre Kurulu karar verecek. Yetkililer internette tarih verecek Umre’ler başlıyor diyerek yayın yapan firmalara itibar edilmemesini resmi açıklamanın beklenmesini tavsiye ediyor.

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada günde 20 bin kişinin umre ziyaretine katılabileceğini belirtti. Ayrıca Kabe’deki camilerde 60 bin kişinin ibadet yapabileceği duyuruldu.

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