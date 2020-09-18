Umre ziyaretleri başlayacak mı? Korona virüs nedeniyle Suudi Arabistan bu sene hac ibadetini yurt dışından hacı adayı kabul etmeyip sadece ülkede yaşayan vatandaşların hac ibadetini yapmasına izin verdi. Suudi Arabistan’ın 2020 yılına ilişkin yurt dışındaki hacıların girişine izin vermemesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac kura sonuçlarıyla hacca gitmeye hak kazanan adayların haklarının korunacağını, bir sonraki yıl kuraya katılmadan bu vatandaşların hacca gideceği açıklandı. Kurban Bayramı sonrası umre ziyaretlerin açılmasını bekleyen vatandaşlar umre ziyaretlerin yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyor.

Umre ne zaman başlayacak?

Kutsal topraklara gidip umre ziyaretini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların beklediği haber Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından geldi. Suudi bakanlık yetkilileri umre ziyaretlerine ilişkin önümüzdeki günlerde yeşil ışık yakılacağına ilişkin açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı umre ziyaretlerine ilişkin olarak ilk etapta ülke içindeki insanların umre yapmasına izin vereceğine ilişkin bir çalışma üzerinden duruyor. Suudi Arabistan makamları umre yapacaklardan çok sıkı coronavirüs kriterlerine tabi tutulacağı da yine gelen bilgiler arasında. Umre ziyaretleri yaklaşık 6 aydır yapılamıyor.