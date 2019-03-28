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Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan umre kaydı yapma

2019'da Ramazan umresi yapmak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen açıklamayı yaparak umre fiyatlarını duyurdu. Peki, umre kaydı nasıl yapılır? İşte konuya dair ayrıntılar...

28 Mart 2019 Perşembe 14:22
Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan umre kaydı yapma

2019'da Ramazan umresi yapmak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen açıklamayı yaparak umre fiyatlarını duyurdu. Peki, umre kaydı nasıl yapılır? İşte konuya dair ayrıntılar...

Ramazan umre fiyatları ne kadar? | 2019 Diyanet umre fiyatları

Umre kaydı nasıl yapılır?

2019 Ramazan Umresi için Diyanet'in konaklama türlerinden birini seçtikten sonra;

Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası bankalarından birini seçip tablolarda görülen 'banka kodu' ile istenen ücreti yatırın. Ardından herhangi bir müftülükte veya www.hac.gov.tr adresinden kayıt yaptırın.

Ardından müftülüklere giderek umre kayıt formunu 2 nüsha halinde doldurun. Şu belgeleri de bu form ile teslim edin;

1. Geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport,

2. Eşiyle birlikte gidecek olan 45 yaşından küçük kadınlardan; evlenme cüzdanı fotokopisi,

3. 45 yaşından küçük kadınlardan ve 18 yaşından küçük erkeklerden (Kendilerine Suudi Arabistan Konsolosluğundan vize alabilmek için);

a) Birinci derece erkek akrabasıyla gidecek olanlardan; vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı ve evli ise eşinden alacağı muvafakatname,

b) Birinci derece olmayan akrabaları ile gideceklerden; müftülüklerden temin edecekleri örneğe uygun olarak, noterden alınacak muvafakatname ve taahhütname.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:22
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