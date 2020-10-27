Yeni Umre fiyatları | Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan mart ayında kapılarını kapattı. Bu yıl hac vazifesi içinse Suudi Arabistan ülke dışından kimseyi kabul etmedi. Eylül ayında ise Suudi Arabistan kendi vatandaşları için Umre ziyaretlerini başlattı. 1 Kasım itibariyle bazı ülkelerden Umre için ziyaretçi kabul edilecek. Ancak Türkiye’den ilk kafilenin ne zaman yola çıkacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple vatandaşlar Diyanet İşleri’nin yapacağı açıklamayı beklemelidir. Peki, Umre ücretleri ne kadar?

Umre fiyatları nedir? Korona sonrası umre ücretleri

Umre programlarının ne zaman başlayacağı ülkemiz için henüz net değil. Bu sebeple yeni rakamlarda açılmadı. Ancak Diyanet İşleri’nin 2019-2020 2. dönem Umre fiyatları şöyle:

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