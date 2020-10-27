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İSLAM Umre fiyatları nedir? Korona sonrası umre ücretleri
İSLAM

Umre fiyatları nedir? Korona sonrası umre ücretleri

Umre ücretleri belli oldu mu? | 2020-2021 umre fiyatları | Koronavirüs salgını sebebiyle hac ve umre programları ertelenmişti. Suudi Arabistan 1 Kasım itibariyle ülke dışından Umre için misafir kabul edecek. Hal böyle olunca vatandaşlar Umre fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Umre’ye kaç liraya gidilir? | Umre için ne kadar bütçe gerekiyor? | En güncel Umre fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:30:00 -
Umre fiyatları nedir? Korona sonrası umre ücretleri

Yeni Umre fiyatları | Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan mart ayında kapılarını kapattı. Bu yıl hac vazifesi içinse Suudi Arabistan ülke dışından kimseyi kabul etmedi. Eylül ayında ise Suudi Arabistan kendi vatandaşları için Umre ziyaretlerini başlattı. 1 Kasım itibariyle bazı ülkelerden Umre için ziyaretçi kabul edilecek. Ancak Türkiye’den ilk kafilenin ne zaman yola çıkacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple vatandaşlar Diyanet İşleri’nin yapacağı açıklamayı beklemelidir. Peki, Umre ücretleri ne kadar?

Umre fiyatları nedir? Korona sonrası umre ücretleri

Umre programlarının ne zaman başlayacağı ülkemiz için henüz net değil. Bu sebeple yeni rakamlarda açılmadı. Ancak Diyanet İşleri’nin 2019-2020 2. dönem Umre fiyatları şöyle:

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