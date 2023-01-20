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Siyaset Umre dönüşü seçim çalışmalarına başlıyor! Kılıçdaroğlu buna çok kızacak
Siyaset

Umre dönüşü seçim çalışmalarına başlıyor! Kılıçdaroğlu buna çok kızacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere bugün 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna başlıyor. Bu durum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kızdıracağa benziyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 15:13:00 -
Umre dönüşü seçim çalışmalarına başlıyor! Kılıçdaroğlu buna çok kızacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun da 'kardeş belediyelerin' açılış törenlerine katılmak için Anadolu turuna çıkacağı açıklandı.

Umre sonrası planlanan tur, CHP genel merkezi başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak gibi görünüyor.

İMAMOĞLU ANADOLU TURUNA ÇIKIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere Anadolu'yu gezecek.

Bugün Kastamonu'dan başlayacak tur kapsamında İmamoğlu 15'ten fazla şehre gidecek.

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