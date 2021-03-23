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İSLAM Umre başladı mı? Umre ne zaman başlayacak 2021
İSLAM

Umre başladı mı? Umre ne zaman başlayacak 2021

Umre sezonu ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan, 2020 yılının mart ayında umre ziyaretlerini durdurdu. Suudi Arabistan bazı ülkelere umre ziyareti için izin verdi. Peki, umre ziyaretleri başladı mı? 2021 umre sezonu başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:57:00 -
Umre başladı mı? Umre ne zaman başlayacak 2021

Umre yapılacak mı 2021| Koronavirüs salgını hac ve umre ziyaretlerini de olumsuz etkiledi. 2020 yılında iptal edilen umre ziyaretlerinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, umre ziyareti ne zaman başlayacak?

Umre başladı mı? Umre ne zaman başlayacak 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.

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