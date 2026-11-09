Ümraniye’nin Yeşil Hazinesi 1 Milyon Metrekarelik Yaşam Alanı

Ümraniye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Anadolu, Trabzon, Osmangazi ve Ümraniye millet bahçeleri, toplam 1 milyon 45 bin 391 metrekarelik alanıyla vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor. Spor sahalarından yürüyüş parkurlarına, çocuk oyun alanlarından sosyal tesislere kadar pek çok donatıyı barındıran millet bahçeleri, ilçenin dört farklı noktasında her yaştan vatandaşı ağırlıyor.

Anadolu Millet Bahçesi: STK’ların buluşma noktası

Ümraniye’nin dördüncü millet bahçesi olarak hizmete açılan Anadolu Millet Bahçesi, 90 bin metrekarelik alanıyla özellikle sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Millet bahçesinde 2 bin 750 metrekarelik etkinlik alanı, 200 metrekarelik sahne, 3 çocuk oyun alanı, 12x20 metre çok amaçlı spor sahası ve 13x22 metre halı saha bulunuyor. Ayrıca 420 oturma birimi, 4 çeşme ve 4 yemek pişirme ünitesi vatandaşların kullanımına sunuluyor. Dernek ve vakıf programlarından aile buluşmalarına kadar pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği Anadolu Millet Bahçesi, toplumsal dayanışmanın güçlendiği önemli bir sosyal merkez olarak öne çıkıyor.

Trabzon Millet Bahçesi: 475 bin metrekarelik yaşam alanı

475 bin 391 metrekarelik büyüklüğüyle ilçenin en geniş yeşil alanlarından biri olan Trabzon Millet Bahçesi, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiriyor.

Millet bahçesinde 3 bin 490 metre yürüyüş yolu, 2 bin 60 metre bisiklet yolu ve bin 430 metre koşu parkuru bulunuyor. Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri bünyesinde 70x105 metre futbol sahası ve 30x60 metre ölçülerinde 2 antrenman sahası hizmet veriyor. Ayrıca 5 çocuk oyun alanı, zen bahçesi ve 120 kişilik Ihlamur Kafe ziyaretçileri ağırlıyor.

Trabzon Millet Bahçesi yeni yatırımlarla gelişmeye devam ediyor.

Cami, mescid, millet kıraathanesi ve otopark projelerindeki çalışmalar sürerken 6 bin metrekarelik okçuluk tesisi ve 4 bin 610 metrekarelik hobi bahçesi projeleri üzerinde de çalışılıyor.

Millet bahçesinde inşaat çalışmaları devam eden Değirmen Kafe ise yaklaşık 690 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak.

İki katlı tesiste buğday, su gücüyle çalışan gerçek bir değirmende öğütülecek; elde edilen unla hazırlanan ekmek ve simitler taş fırında pişirilecek. Ziyaretçiler geleneksel üretim sürecini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Ümraniye Millet Bahçesi: 2.700 metrelik koşu parkuru

330 bin metrekarelik alana sahip Ümraniye Millet Bahçesi, doğa ve sporu bir arada sunan önemli yaşam alanlarından biri olarak hizmet veriyor.

Millet bahçesinde 2 bin 700 metrelik koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, doğal gazlı mangal üniteleri, spor sahaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Sosyal tesislerin yanı sıra Bilim Merkezi ile de dikkat çeken millet bahçesi, çocukların ve gençlerin bilimsel etkinliklerle buluşmasına imkân sağlıyor.

Öte yandan; Ümraniye Belediyesi, ilçeye bugüne kadar kazandırdığı 70 çok amaçlı saha ve 26 halı sahaya yenilerini eklemeyi de sürdürüyor.

Engelsiz yaşam için kapsamlı bir merkez

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde yükselen merkezde eğitim derslikleri, terapi odaları, atölyeler, yüzme havuzları, spor salonları, konferans salonu, mescidler, kafeterya ve teras alanları yer alacak. Erişilebilir bir anlayışla tasarlanan merkez, özel gereksinimli bireylerin eğitim, rehabilitasyon, spor ve sosyal yaşam imkânlarından aynı çatı altında yararlanmasını sağlayacak.

Osmangazi Millet Bahçesi: Doğa, spor ve sosyal yaşam

Yukarı Dudullu Mahallesi’nde hizmet veren Osmangazi Millet Bahçesi, yaklaşık 150 bin metrekarelik aktif yeşil alanıyla dört mevsim yaşayan bir sosyal merkez niteliği taşıyor. Osmangazi Millet Kütüphanesi, Adile Sultan Sosyal Tesisleri, Ümraniye Simitçisi ve Nikâh Merasim Yeri’nin bulunduğu millet bahçesinde 5 doğal gazlı barbekü alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, gül bahçesi ve şelale yer alıyor. 350 araç kapasiteli otoparkıyla da hizmet veren millet bahçesinin imkânları, yapımı devam eden cami ve sporcu tesisi ile planlanan Sanat Akademisi sayesinde daha da genişleyecek.