Ümraniye'nin dört bir yanında yeni eserler yükseliyor

Ümraniye Belediyesi, ilçenin artan nüfusuna ve değişen ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bir yandan ulaşımı kolaylaştıran yeni bağlantı yolları ve meydanlar inşa edilirken diğer yandan gençlerin, çocukların, ailelerin ve özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak projeler yükseliyor. Tamamlanan yatırımlar hizmete sunulurken yapımı devam eden projelerle Ümraniye’nin yaşam kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

ULAŞIMDA YENİ BAĞLANTILAR, ŞEHİR MERKEZİNDE YENİ MEYDAN

Ümraniye’nin ulaşım altyapısını güçlendiren önemli yatırımlardan biri olan Trabzon Millet Bahçesi Giriş-Çıkış Bağlantı Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla hizmete açılmıştı. Yeni bağlantı sayesinde Trabzon Millet Bahçesi’ne Şile Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım sağlanırken Tepeüstü ve çevresindeki trafik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaları hızla devam eden Şile Yolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi ise Ümraniye’nin merkezine yeni bir görünüm kazandırmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden projeyle 14 bin 360 metrekarelik yeni alan oluşturulacak. Yeni meydanın Belediye Meydanı ve Ümraniye Büyük Camii avlusuyla bütünleşmesiyle yaklaşık 65 dönüme ulaşan bu meydan yeni sosyal yaşam alanı ortaya çıkacak.

İlçenin bir diğer önemli yatırımı olan Dudullu Meydanı da ulaşım ve sosyal yaşamı bir araya getirecek. Toplam 10 bin 475 metrekarelik alanda yapımı sürdürülen projede yeni taksi durağının yanı sıra Bir Başka Kahve ve Bir Başka Burger yer alacak. Meydan düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla Dudullu, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni bir buluşma noktasına kavuşacak.

HEKİMBAŞI, OTOYOL AĞINA BAĞLANIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ümraniye Belediyesi iş birliğinde hazırlanan Hekimbaşı O-2 Kent Ormanı Kavşağı Projesi ile Hekimbaşı’nın ulaşım altyapısı güçleniyor. O-2 Otoyolu üzerinde, Kavacık ve Çamlık kavşakları arasında kurulacak yeni bağlantı sayesinde bölgenin ana ulaşım ağına erişimi kolaylaşacak. Proje kapsamında 1 trompet kavşak, 1 dönel kavşak, 2 araç köprüsü, 2 yaya ve bisiklet köprüsü, 1,6 kilometre bölünmüş yol ve 3,3 kilometre ilave şerit yapılması planlanıyor.

Yeni bağlantıyla seyahat sürelerinin kısaltılması, kavşaklardaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Küçüksu Caddesi’nin rahatlatılması hedefleniyor. Afet ve acil durumlarda alternatif ulaşım güzergâhı da oluşturacak proje, Hekimbaşı’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyen uzun vadeli bir ulaşım altyapısı sağlayacak.

Sporun geleceğine büyük yatırım

Ümraniye’de spor altyapısını güçlendirecek projeler de hız kesmeden devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Çakmak Mahallesi’nde yapımı sürdürülen Tam Olimpik ve Atlama Kuleli Yüzme Havuzu, uluslararası standartlardaki donanımıyla dikkat çekiyor. 2 bin 800 seyirci kapasiteli tribünü, 10 metre yüksekliğindeki atlama kulesi ve uluslararası organizasyonlara uygun teknik alanlarıyla tesisin, hem profesyonel sporculara hem de yeni yeteneklerin yetişmesine hizmet etmesi hedefleniyor.

Bir diğer büyük yatırım olan Hekimbaşı Spor Köyü, toplam 520 bin metrekarelik proje alanıyla ilçenin spor vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Projenin 113 bin metrekarelik ilk etabında 5 profesyonel antrenman sahası, altyapı müsabaka sahası, futbol akademisi, padel kortları, idari birimler ve sosyal donatı alanları bulunacak.

YARINLARI BUGÜNDEN İNŞA EDİYORUZ

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede devam eden yatırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Biz Ümraniye’ye sadece yeni binalar, yollar ve tesisler kazandırmıyoruz. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, gençlerimizin sporla ve eğitimle gelişeceği, ailelerimizin huzurla vakit geçireceği bir şehir inşa ediyoruz. Ulaşımdan sağlığa, spordan sosyal yaşama kadar her yatırımımızı komşularımızın ihtiyaçlarını gözeterek planlıyoruz. Dört millet bahçemizle Ümraniye’mize nefes aldırırken yeni meydanlarımız, spor tesislerimiz ve sosyal yaşam alanlarımızla ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bizim için her proje, Ümraniye’ye verilen bir sözün yerine getirilmesidir. Hemşehrilerimizin desteğiyle çalışmaya, üretmeye ve Ümraniye’mize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.”

İbadet, eğitim ve sosyal yaşam bir arada

Ümraniye’nin önemli projelerinden Bacacı Camii ve Yatılı Kur’an Kursu Külliyesi, riskli yapı olarak değerlendirilen eski Sondurak Merkez Camii’nin yerine inşa ediliyor. Cami, yatılı Kur’an kursu, anaokulu, aşevi, otopark ve kent meydanını aynı yerleşkede buluşturan projede 1.792 metrekare inşaat alanına sahip cami, avlusuyla birlikte 1.540 kişilik kapasiteye sahip olacak. Külliyede 4 katlı yatılı Kur’an kursu, derslikler, yatakhaneler, kütüphane, revir ve yemekhane gibi birimleriyle hizmet verecek. Bodrum katta ise 80 öğrenci kapasiteli anaokulu bulunacak. Proje, yapımında sona gelinen 355 araç kapasiteli zemin altı otoparkla bütünleşecek. Otopark üzerinde oluşturulacak yaklaşık 6 bin metrekarelik kent meydanı ve peyzaj alanı, bölge sakinlerine yeni bir sosyal yaşam alanı sunacak.

SAĞLIK VE KAMU HİZMETLERİNE YENİ BİNALAR

İlçenin farklı mahallelerinde sağlık ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlar da devam ediyor. Yapımı süren Altınşehir Aile Sağlığı Merkezi, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 katlı olarak inşa ediliyor. Her katı 206,53 metrekare olan ve toplam 619,59 metrekarelik alana sahip merkezde muayene odaları, tıbbi müdahale birimleri, danışma alanı ve gebe izlem birimi bulunacak. Atakent Emniyet Binası ise ihale aşamasında bulunuyor. Bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak 4 katlı hizmet binası, merdiven kulesiyle birlikte 785,78 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Binada nezarethane, teknik hacimler ve hizmet birimleri yer alacak. Yamanevler Mahallesi’nde yapılması planlanan Mustafa Yaman Camii de proje aşamasındaki yatırımlar arasında bulunuyor. 2 bin 284 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak yapı; ibadet alanları, şadırvan ve lojman birimlerini aynı yerleşkede bir araya getirecek.