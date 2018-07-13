Ümraniyeli Bilge Çocuklar yazı kültür gezileriyle geçiriyor!

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgi evlerine üye çocuklar için düzenlediği Ümraniye Belediyesi Yaz Okullarını başlattı. Haftada 4 gün eğitim ve 1 gün gezi içeriğiyle çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayan Ümraniye Belediyesi, Yaz Okulları kapsamında çocuklara ise Miniatürk ve Millî Saraylar gezisi düzenledi. Antik Çağ’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya 3 bin yıllık tarih ve kültür mirasları ile Türkiye’nin dört bir yanından seçilen tarih, kültür ve sanat eserlerinin minyatürlerinin bulunduğu Miniatürk’ü ziyaret ederek Türkiye’yi adeta köşe bucak gezen Bilge Çocuklar Beylerbeyi Sarayı’nda da tarih yolcuğuna çıktı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle çocuklar, yaz tatilini hem keyifli hem de verimli geçiriyor.