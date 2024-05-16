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Aktüel Ümraniye'deki Kapalı Pazar'a vatandaşlardan yoğun ilgi
Aktüel

Ümraniye'deki Kapalı Pazar'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:58:00 -
Ümraniye'deki Kapalı Pazar'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Ümraniye’de geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan kapalı pazar alanı alışveriş yapan vatandaşların beğenisini topladı. Alışverişlerini hijyenik ve konforlu bir alanda yapan vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı da Ümraniye Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan Yamanevler Kapalı Pazar alanı vatandaşların yeni uğrak merkezi olmaya aday. Haftanın 2 günü hizmet veren kapalı pazar alanında çocuk oyun alanı, mescit, çay ocağı ve 300 araç kapasiteli otopark bulunmakta. Çarşamba ve cumartesi günlerinde açılan pazarda mahallelerden her 45 dakikada bir ücretsiz servis kaldırılmakta.

Ümraniyeli Esnaf ve Vatandaşlar Kapalı Pazardan Memnun: “Pazarımız, Avm’yi Aratmıyor”

Kapalı pazarın kurulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar; pazarın, avm kültürünü aratmadığını ve fiyatların uygun olduğunu söyledi. İlçeye böyle bir pazarın gerekli olduğunu ifade eden pazar esnafı ve vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti.


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