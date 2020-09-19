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Aktüel Ümraniye'de yangın
Aktüel

Ümraniye'de yangın

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:34:55 -
Ümraniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topağacı Caddesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isterken elinden hafif yaralanan ev sahibinin tedavisi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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