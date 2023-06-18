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Yerel Ümraniye’de silahlı saldırı
Yerel

Ümraniye’de silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 06:41:00 - 2023-06-18 07:04:27

Ümraniye’de dört kişi iki motosikletle aynı mahalleden husumetli olduğu kişilere silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay 01.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen dört kişi iki motosikletle mahalleye gelip hasımlarına silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Adem Dağtekin bacağından vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adem Dağtekin ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

Olayla ilgili konuşan Ümit Dağtekin “Biz kardeşimle kapının önünde otururken motorlu kişiler geldi. Evi ve bizi hedef alarak hiç durmadan mermi attılar. Biz o sırada içeri kaçarken kardeşim bacağından yaralandı. O sırada sağlık ekiplerini ararken malum şahıslar yukarıda durup tekrardan aşağı geldiler. Yukarıdan saydırdılar. O sırada bir daha aşağı gittiklerinde biz kendimizi evin içine attık.

O sırada bir şahıs tekrar aşağıdan geldi, bir şahıs da motordan inerek evi hedef alarak ateş etti. Biz o sırada içerideydik. Konu komşu bağırdıktan sonra yukarı doğru basarak kaçıp gittiler. Husumet, kardeşimin peşine düşüyorlar. Kardeşime top sahasında soruyorlar, o çocuk nerede diye. O sırada kardeşim karakola gidip ifade verip gelmeden 5 dakika önce bize gelip burada mermi atıyorlar. Ve mahallemizin insanları” dedi.  

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