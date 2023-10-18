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Yerel Ümraniye'de servis aracı alev alev yandı
Yerel

Ümraniye'de servis aracı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 06:56:00 -
Ümraniye'de servis aracı alev alev yandı

Ümraniye'de alkol alan kimliği belirsiz kişiler park halindeki servis aracını ateşe verdi. Kısa sürede alevler içinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Aşağı Dudullu, Narlıkuyu Mahallesi, Mazi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan iki genç 34 EE 5747 plakalı servis aracının içinde ateş yaktı. Yaktıkları ateş kısa sürede büyüdü ve araç alevler içinde kaldı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki aracı kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören bir vatandaş, "Alkol alanlar vardı bir haftadan beri, büyük ihtimalle onlar yaptılar. Ateş yakmışlardı içinde. Ateş alınca araç, o iki kişi kaçtı. Olayı biz esnaflar olarak fark ettik ve itfaiyeyi aradık" dedi.

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