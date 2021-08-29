  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan muhalefetin 'IMF' iddialarına cevap verdi
Ümraniye'de ortalık savaş alanına döndü! Kafasına taşla vurdu
Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü
Gündem Ümraniye'de ortalık savaş alanına döndü! Kafasına taşla vurdu
Gündem

Ümraniye'de ortalık savaş alanına döndü! Kafasına taşla vurdu

Ümraniye'de yaşanan taşlı, yumruklu kavga kameraya yansıdı. Kavga edenlerden birinin, karşısındaki şahsa taşla vurduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 14:38:00 -

DHA'da yer alan habere göre olay dün cumartesi öğle saatlerinde Ümraniye, Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay