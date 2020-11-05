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Gündem Ümraniye’de nereler riskli alan ilan edildi?
Gündem

Ümraniye’de nereler riskli alan ilan edildi?

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Vatandaşlar Ümraniye'de riskli alan ilan edilen bölgeleri merak ediyor. Peki, Ümraniye’de nereler riskli alan ilan edildi?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:56:00 -
Ümraniye’de nereler riskli alan ilan edildi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karar sonrası sosyal medya hesabından Ümraniye ilçesinde bazı bölgelerin riskli alan ilan edildiğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ümraniye’de nereler riskli alan ilan edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi. Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde 62.503m² alan Cumhurbaşkanlığı tarafından "Riskli Alan" edildi. Burada depreme dayanıklı, örnek bir proje hayat geçecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelecek.

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