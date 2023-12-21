Ümraniye’de kentsel dönüşüm seferberliği: Projeler peş peşe hayata geçiyor

Ümraniye Belediyesi yıllardır sürdürdüğü imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ilçenin yüzde 70’i yenilendi. Son 5 yılda ilçe genelindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tamamlanarak kentsel dönüşüm projelerinin uygulama aşamasına geçildi. Ümraniye’de 2019’dan bu yana 6 bin 607 binadaki 21 bin 700 bağımsız bölümün olası deprem riskine karşı dönüşüm ve değişim için önemli projelere imza atıldığını belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yürütülen çalışmalar neticesinde Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerini kapsayan 715 hektarlık alan ile Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallesinin 233 hektarlık alanını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanarak alanların kentsel dönüşüme hazır hale getirildiğini ifade etti.

BAŞKAN YILIDIRIM: YEPYENİ BİR ŞEHİR KURUYORUZ



Hekimbaşı Mahallesi’ndeki 41 bin metrekare alanda, 591 konut ve 28 dükkânın yer aldığı kentsel dönüşüm çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım, “Topağacı Mahallesi 1. ve 2. Etap, İstiklal Mahallesi Projesi, İnkılap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde olmak üzere 6 proje alanında yapılacak olan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturması planlandı. Ayrıca Karabekir bölgesinde Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahalleleri’nde, 6 proje alanında toplam 630 etaptan oluşan ve toplam 2 milyon 780 bin 307 metrekare alana sahip yaklaşık 61 bin 350 bağımsız birimin yapılmasını planlıyoruz. Karabekir bölgesindeki kentsel dönüşüme ek olarak, Dudullu bölgesinde de önemli bir kentsel dönüşüm çalışması hedefliyoruz. Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Huzur, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu Mahalleleri’nde, 6 proje alanında toplam 250 etaptan oluşan ve toplam 1 milyon 313 bin 626 metrekare alandan meydana gelen yaklaşık 22 bin 650 bağımsız birimin yapılmasını planlıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda ilçemiz daha güvenli ve daha yaşanılır bir hale dönüşecek. Adeta yepyeni bir şehir kuruyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak bu alanda örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN YILDIRIM: İLÇEMİZ DAHA GÜVENLİ VE DAHA YAŞANILIR BİR HALE DÖNÜŞECEK

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İlçenin çehresini değiştirmek istediklerini belirten Başkan İsmet Yıldırım, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, “Kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda ilçemiz daha güvenli ve daha yaşanılır bir hale dönüşecek. Ümraniye’de parklanma sorununa önemli ölçüde çözüm sağlamak, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği ve bölgenin nefes alacağı “Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi”ni hayata geçirdik. İnşallah proje bittiğinde ilçemiz yepyeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak” dedi.

BAŞKAN YILDIRIM: İLÇENİN YAPI STOKUNUN YÜZDE 70’Nİ DEPREME DAYANAKLI HALE GETİRDİK

Depreme hazırlık bağlamında çalışmaları hızla devam eden yeni kentsel dönüşüm projelerinden de bahseden Başkan Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak, başlattığımız dev kentsel dönüşüm atağı ile ilçenin yapı stokunun yüzde 70’ni depreme dayanaklı hale getirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar, 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı” dedi.

Kurulan kentsel dönüşüm ofislerinde 100 bin lira değerindeki danışmanlık hizmetinin de ücretsiz olarak verildiğini belirten Başkan Yıldırım, “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müzün yaptığı bilgilendirme çalışmaları sayesinde 100 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Ümraniye sınırları içerisinde toplam 56 bin bina bulunuyor. İlçe genelinde yaptığımız tespitler neticesinde 300 adet riskli binanın yıkılması gerekli görüldü.” dedi.