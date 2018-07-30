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Ümraniye'de istinat duvarı çöktü!

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Araçların inşaat çukuruna düştüğü olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59
Ümraniye'de istinat duvarı çöktü!

Ümraniye Siteyolu caddesi, üzerinde yapımı devam eden inşaatta istinat duvarı çöktü Oluşan çukura park halindeki araçlar düştü. Araçların bazıları kayan toprağın altında kalırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cadde trafiğe kapatılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59
  1. Ümraniye
  2. istinat duvarı
  3. istinat duvarı çöktü

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