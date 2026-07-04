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Aktüel 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! “Baron abla” jandarmadan kaçamadı
Aktüel

17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! “Baron abla” jandarmadan kaçamadı

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17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! "Baron abla" jandarmadan kaçamadı

Batman’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'baron abla' lakabıyla tanınan G.A., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Batman’da “baron abla” lakaplı hükümlü, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çevresinde "baron abla" olarak tanınan G.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

 

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz işlemlerinin tamamlanması amacıyla ilgili adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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