Motorine yeni zam yolda
Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimlerin etkisiyle motorin grubunda fiyat artışı öngörülüyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 65,92 TL, Anadolu Yakası'nda ise 65,74 TL seviyesine yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise motorin fiyatlarının 67 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak belirlenirken, zam kararının kesinleşmesi halinde yeni tarifeler pazartesiyi salıya bağlayan gece pompaya yansıyacak.
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