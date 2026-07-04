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Motorine yeni zam yolda

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorine yeni zam yolda

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Foto - Motorine yeni zam yolda

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimlerin etkisiyle motorin grubunda fiyat artışı öngörülüyor.

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Foto - Motorine yeni zam yolda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.

#3
Foto - Motorine yeni zam yolda

Beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 65,92 TL, Anadolu Yakası'nda ise 65,74 TL seviyesine yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise motorin fiyatlarının 67 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

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Foto - Motorine yeni zam yolda

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak belirlenirken, zam kararının kesinleşmesi halinde yeni tarifeler pazartesiyi salıya bağlayan gece pompaya yansıyacak.

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Yorumlar

Gültekin

Akar yakıt fiyatlarıyla çok oynanıyor, bunu fırsat bilen esnaflar özellikle AVM ler, milleti soyarcasına bütün kalem mallara zam yapıyor, üstelik de, hepsi aynı fiyat uygulamasıyla millet soyuluyor, hani rekabet olacaktı, hani halk rahatlayacaktı, hani kartelleşmek yasaktı, akar yakıttaki bindirim ve indirim hiç orantılı gitmiyor, aradaki fark milletten çıkıyor, birileri milyoner oluyor, bu haksız vurguna son verilmeli ve istikrar sağlanmalıdır.
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