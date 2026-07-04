Sürekli masabaşında çalışanlar dikkat! Boyun kireçlenmesine ne iyi gelir?

DOĞRU YASTIK SEÇİMİ VE UYKU POZİSYONLARI Günün üçte birini geçirdiğimiz yatak ve yastık seçimi boyun sağlığı için doğrudan belirleyicidir. Çok yüksek veya aşırı düz yastıklar boynun doğal eğrisini bozarak kireçlenmeyi tetikler. Boyun boşluğunu tam olarak destekleyen ortopedik veya an atomik yastıklar tercih edilmelidir. Uyku pozisyonu olarak ise yüz üstü yatış yerine sırt üstü veya yan yatış pozisyonları boyun omurlarını korur.