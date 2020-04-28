  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

2020-04-28 05:03:31 -
Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de kağıt ve plastik atıkların toplandığı hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenkent Mahallesi Azade Sokak'ta hurdalık olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla toplanan kağıt ve plastik atıkların yanmasıyla bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı