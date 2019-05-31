Ümraniye'de feci kaza... Ölü ve yaralılar var
Ümraniye'de sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. TEM bağlantı yolunda otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.31 Mayıs 2019 Cuma 08:37
Ümraniye TEM bağlantı yolunda bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.
Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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