  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

17 yıl FED ve JP Morgan deneyimi Başekonomistliği getirdi Merkez’de bir ilk!

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

AB'yi sarsan yolsuzluk soruşturması: Mogherini dahil üç gözaltı

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Bakan Tunç’un kürsüdeki sözleri gündemi sarstı! Yargıdaki yeni dönemin satır aralarında dikkat çeken mesajlar!
Yaşam 12 yaşındaki çocuk kayboldu! Terliğini almak için eğildi, Dicle’nin akıntısına kapıldı
Yaşam

12 yaşındaki çocuk kayboldu! Terliğini almak için eğildi, Dicle’nin akıntısına kapıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
12 yaşındaki çocuk kayboldu! Terliğini almak için eğildi, Dicle’nin akıntısına kapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken suya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Ahmet Erçil için AFAD, dalgıçlar ve itfaiye ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde arkadaşlarıyla Dicle Nehri kenarına giden 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya sürüklendi.

 

Dengesini kaybedip düştü

Edinilen bilgilere göre, iki arkadaşı ile birlikte Dicle Nehri Kenarına giden 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip düştü. Suya düşen çocuk kısa sürede akıntıya kapılıp suda kaybolurken, bir vatandaşın çocuğu kurtarmak için verdiği çabada sonuç vermedi.

 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri, küçük çocuğu bulmak için nehirde yoğun bir çalışma başlattı. AFAD ve Cizre Belediyesi Dalgıç ve İtfaiye Ekipleri Balık adamlarla su altında, botla su üstünde geniş arama çalışması başlattı.

 

Ekipler, Dicle Nehri'nin akıntılı ve yer yer girdapların bulunduğu bölgelerinde arama faaliyetlerini akşam karanlığın batmasına kadar titizlikle sürdürdü ancak herhangi bir netice alınmadı, arama çalışmalarına da ara verildi. Çalışmaların yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Dicle Üniversitesi’nde gizemli kayıp! Polis memurundan iz yok
Dicle Üniversitesi’nde gizemli kayıp! Polis memurundan iz yok

Yaşam

Dicle Üniversitesi’nde gizemli kayıp! Polis memurundan iz yok

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23