Eski ev telefonunundan potansiyelini keşfetti: Satışları bomba gibi patladı! Kritik hamlesi, talih yüzüne güldü! 

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında akıllı telefon bağımlılığından bunalanlar için ilham verici bir hikaye ortaya çıktı. ABD'li içerik üreticisi Catherine “Cat” Goetze, yıllardır masasının üzerindeki nostaljik ev telefonunu, dijital dünyanın karmaşasından bir kaçış noktası olarak kullanıyordu. Ancak bu kişisel tercihi, internette paylaştığı bir videonun viral olmasıyla beklenmedik bir girişime ve yüz binlerce dolarlık bir iş modeline dönüştü.

Goetze, eski tip çevirmeli ev telefonunu tamamen sökerek içine bir Bluetooth modülü entegre etti. Bu yenilikçi modifikasyon sayesinde cihaz, iPhone veya Android akıllı telefonlarla kolayca eşleşebiliyor, böylece aramalar, bildirimler ve hatta dijital asistan komutları bile eski bir sabit telefondan yönetilebiliyordu. Sosyal medyada paylaştığı bu sıra dışı kullanım videosu, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve yüzlerce kullanıcıdan "Biz de istiyoruz, satıyor musun?" gibi yoğun talepler aldı.

Physical Phones Markası Doğdu, Satışlar patladı

Bu büyük ilgi karşısında Goetze, "Physical Phones" adını verdiği bir marka kurdu. Retro görünümlü telefonları yeniden tasarlayarak Bluetooth desteğiyle donatan bu girişim, lansmanından kısa bir süre sonra büyük bir sipariş dalgasıyla karşılaştı. Yabancı basın kaynaklarına göre marka, ilk 72 saatte 118 bin dolar, takip eden birkaç ay içinde ise 280 bin doları aşan bir satış hacmine ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Goetze'nin sıradan bir ev telefonu fikri, böylece uluslararası teknoloji gündeminin önemli bir parçası haline geldi. Goetze, bu konseptin neden bu kadar popüler olduğunu açıklarken, "Çoğumuz telefon elimizden düşmesin istiyoruz ama aynı anda ondan biraz uzak kalmak da istiyoruz. Bu telefon, o ince çizgiyi yakalıyor: Hem bağlısın hem özgürsün" ifadelerini kullandı.