Şanlıurfa’da piknik tüpü patladı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Şehitlik Mahallesi 11’inci Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dört katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle eve ait eşyalar dışarı savrulurken, sokağa bakan dış duvarın bir kısmı yıkıldı.

Haber evrilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

