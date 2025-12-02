  • İSTANBUL
Yeniden Refah Partisi'nin MYK listelerinde kimler var?
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nin MYK listelerinde kimler var?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi'nin MYK listelerinde kimler var?

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin MYK üyeleri belli oldu. İşte o liste...

eniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongre sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Bu kapsamda, Sacid Günbey Genel Başkanvekili, Doğan Aydal Genel Başkanvekili ve AR-GE Başkanı, Suat Kılıç Siyasi İşler Başkanı, Nurettin Gül Teşkilat Başkanı, Naim Öztürk Eğitim Başkanı, Fatih Müjdeci Tanıtım ve Medya Başkanı, İbrahim Gök Hukuk İşleri Başkanı, Osman Gezgin Seçim İşleri Başkanı, Bilal Yıldırım Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı, Cemil Çolak Halkla İlişkiler Başkanı, Fatih Bayramoğlu Ekonomik İşler Başkanı, Cengiz Zor Sosyal İşler Başkanı, Doğan Bekin Dış İlişkiler Başkanı, Bülent Osman Osmanağaoğlu Mahalli İdareler Başkanı, Şükrü Yılmaz Mali İşler Başkanı, Cengiz Erduran Engelli Vatandaşlar Başkanı, Mehmet Aşıla Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı, Mehmet Altınöz Genel Sekreter, Fatih Öztek Milli Eğitim Politikaları Başkanı, Ayşe Nur Aslan Kadın Kolları Başkanı, Selçuk Efe Gençlik Kolları Başkanı olarak belirlendi.

 

