  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Bakan Tunç’un kürsüdeki sözleri gündemi sarstı! Yargıdaki yeni dönemin satır aralarında dikkat çeken mesajlar!

Mahkemede Taşdelen dosyasında perde aralandı! Kararın arkasındaki detaylar kulisleri hareketlendirdi!

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı
Gündem Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!
Gündem

Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye‑AB ilişkileri ve genişleme süreci ile ilgili önemli başlıklar ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika’da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Gündem

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor
Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Dünya

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor
NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Gündem

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23