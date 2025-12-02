İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan talepleri neler? Ortaya çıktı: Katil Netanyahu'dan talep

  • İSTANBUL
Son Haberler

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan talepleri neler? Katil Netanyahu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamları sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan talepleri ne açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Suriye ile bir anlaşmaya varılabileceğini dile getiren Netanyahu taleplerini dile getirdi.

İsrail’in 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinliler için 2025’in, 1967 yılından bu yana “en yıkıcı ve ölümcül yıl” olduğu bildirirlirken

Söz konusu talepler arasında, "Şam'dan Hermon Dağı'na (Cebelu'ş Şeyh) kadar uzanan askerden arındırılmış bir tampon bölge kurulması" da bulunuyor.

Yaralı askerleri ziyaret eden Netanyahu, "Suriye'den beklediğimiz şey, elbette, Şam'dan Hermon Dağı çevresi ve zirvesini de içeren askerden arındırılmış bir tampon bölge oluşturmasıdır" dedi.

Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgeleri İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için elimizde tutuyoruz. Varlığımızı zorunlu kılan şey bu. İyi niyet ve bu ilkelerin anlaşılmasıyla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmak mümkün, ancak her halükarda ilkelerimizin arkasında duracağız."

NE OLMUŞTU?

Trump dün yaptığı açıklamada Suriye konusunda İsrail'i uyararak şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD, Suriye'de sıkı çalışma ve kararlılıkla elde edilen sonuçlardan son derece memnundur. Suriye hükümetinin gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek üzere amaçlananı, yani önemli olanı yapmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara büyük ölçüde yardımcı olan şeylerden biri, çok güçlü ve ısırıcı yaptırımları sona erdirmem oldu. Bunun Suriye, liderliği ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inanıyorum.

İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete evrilmesini engelleyecek hiçbir şeyin yapılmaması çok önemlidir. Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed Şara, iyi şeylerin olmasını ve hem Suriye hem de İsrail'in birlikte uzun ve müreffeh bir ilişkiye sahip olmasını sağlamak için gayretle çalışıyor. Bu tarihi bir fırsattır ve Ortadoğu'da barış için halihazırda elde edilmiş olan başarıya katkıda bulunmaktadır."

MepaNews'e göre: Trump'ın paylaşımından kısa bir süre sonra Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail başbakanının ABD başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmişti. 



