Fikret, tıraşı kes! Villalardan bahset

Mega şehir İstanbul’u ahtapot gibi sarıp sömüren, müteahhitleri ve AVM patronlarını haraca bağlayan Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianameyi sulandırma teşebbüsleri bitmek bilmiyor. Özgür Özel’in diline doladığı “İddianame tel tel dökülüyor” cümlesiyle örtüşen bir açıklamayı da İmamoğlu’nun avukatı Fikret İlkiz yaptı. “Bana 4 bin sayfada hikâye anlatmayın. ‘Duydum, gördüm’le suç soruşturması yapılamaz” diyen İlkiz güldürdü. İşte o iddianamede yer alan yolsuzluklardan bazıları şöyle:

İmamoğlu çetesinin kamu zararı 160 milyar lira

İmamoğlu İnşaat’ın 2020-2023 döneminde 117 taşınmaz edindiği anlaşıldı.

Müteahhitlerden toplanan rüşvet paralarıyla CHP İstanbul il binasının alındığı belgelendi.

Florya’da bulunan İBB’ye ait konutta müteahhitlerle irtibata geçildiği ve kirli paraların Fatih Keleş’te toplandığı görüldü.

Ali Nuhoğlu tarafından ihale karşılığı Sarıyer’de bedeli 480 milyon lira olan 2 villanın İmamoğlu İnşaat’a devredildiği saptandı.

Dursun Keleş’in Ekrem’in kara kutusu Adem Soytekin’in işaret ettiği şirkete 5-6 milyon lira olan 3 daireyi devrettiği öğrenildi.

Capacity AVM yöneticilerine 5 milyon dolar rüşvet baskısı.

Eski KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’un müteahhitlerden rüşvet aldığı tescillendi.

ALGI OYUNLARI

Konuya Akit’e değerlendiren Avukat Sinan Pak ise, şunları söyledi: “4 bin sayfalık iddianame çok güçlü. Yer alan ifadeleri, delilleri inkâr etmenin imkânı yok. İtiraflar gibi veriler de ortaya konuyor. Orada raporlara, dekontlara, HTS kayıtlarına, kameralara takılan para görüntülerine yer veriliyor. Her şey ayan beyan ortada. CHP de İmamoğlu’nun yanında bulunanlar da bu hakikati anlamıyorlar. Hukuki argümanlarla çürütemeyecekleri iddianameyi sulandırma gayretine giriyorlar. Çünkü artık kurtuluş yok. Tek çıkar yolu da algı oyunlarına, manipülasyonlara giderek kamuoyu oluşturmak. O avukata tavsiyem, dosyayı dikkatle okumasıdır. Direkt ‘Gördüm, duydum, oradaydım’ diyenlerin ifadelerini dikkate almamak mümkün değildir. Etkin pişmanlık ifadeleri doğrulanmış olan tanıkları kabul etmemek olanaksızdır. Mahkeme delillerle teyit edilen iddialara hüküm verir.”