  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Bakan Tunç’un kürsüdeki sözleri gündemi sarstı! Yargıdaki yeni dönemin satır aralarında dikkat çeken mesajlar!

Mahkemede Taşdelen dosyasında perde aralandı! Kararın arkasındaki detaylar kulisleri hareketlendirdi!

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı
Gündem Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi
Gündem

Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

İran, Doğu Horasan bölgesinde 61 milyon tondan fazla altın cevheri içeren dev bir altın yatağı keşfetti. Ülkenin son yıllardaki en büyük maden buluşu olarak duyurulan rezerv, hem ekonomik büyüme hem de bölgesel jeopolitik dengeler açısından oyunun seyrini değiştirecek potansiyele sahip.

İran’ın doğusundan gelen dev bir keşif, uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Doğu Horasan’da tespit edilen 61 milyon tondan fazla altın cevheri, ülkenin son yıllardaki en büyük maden buluşu olarak kayıtlara geçti. Ekonomik baskılar ve yaptırımlar altında çıkış arayan İran için bu keşif, adeta yeni bir dönemin kapısını aralarken, uzmanlar gelişmeyi “bölgesel dengeleri değiştirecek hamle” olarak yorumluyor. İşte dünyanın dikkat kesildiği o dev altın rezervinin tüm detayları…

 

61 Milyon Tonluk Dev Altın Yatağı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın doğruladığı keşfe göre yeni sahada:

7,95 milyon ton oksit altın cevheri

53,1 milyon ton sülfid altın cevheri

Bu rakamlar İran’ın altın rezervlerini katlayarak artırırken, Shadan bölgesini ülkenin en büyük altın damarlarından biri hâline getiriyor.

 

Ekonomiye Nefes Aldıracak Stratejik Keşif

Uzmanlara göre keşif, yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren İran ekonomisi için kritik önem taşıyor.

Oksit cevherin hızlı işlenebilir olması, kısa vadede üretime geçilebileceği anlamına geliyor.

Altın rezervlerindeki artış, ülkenin döviz gelirlerini güçlendirecek ve ekonomik baskıların etkisini azaltacak.

 

Doğu İran’ın Madencilik Potansiyeli Yeniden Şekilleniyor

İran’ın çoğu altın madeni batıda yoğunlaşmışken, Doğu Horasan’da ortaya çıkan bu dev keşif ülkenin maden haritasını doğuya doğru genişletiyor. Bölgenin yatırım cazibesi artarken, yeni saha hem yerel hem uluslararası madencilik şirketlerinin radarına girmiş durumda.

 

Üretim İçin Geri Sayım Başladı

Yetkililer, detaylı analizlerin ardından madenin üretime açılması için planlamaların yapılacağını belirtiyor. Eğer süreç sorunsuz ilerlerse Shadan sahası, önümüzdeki yıllarda İran’ın altın üretiminin lokomotifi olabilir.

 

Orta Doğu’da Altın Dengeleri Değişiyor

61 milyon tonluk dev altın yatağı, yalnızca İran için değil, küresel altın piyasası için de kritik bir gelişme. Yeni rezerv, bölgedeki ekonomik dengeleri değiştirmeye aday.

Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi
Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi

Gündem

Tek kelime ile korkunç: 5 kişilik ailenin bindiği motosiklet TIR’ın altında kaldı, anne ve bebeği can verdi

Altın fiyatları düştü
Altın fiyatları düştü

Ekonomi

Altın fiyatları düştü

Zelandiya’nın su altındaki gizemi haritalandı: Kaybolmuş kıta sular altında belgelendi
Zelandiya’nın su altındaki gizemi haritalandı: Kaybolmuş kıta sular altında belgelendi

Dünya

Zelandiya’nın su altındaki gizemi haritalandı: Kaybolmuş kıta sular altında belgelendi

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında
CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında

Gündem

CHP kafası mahkemede patladı! Manavgat Belediyesi davasında 19 kişi gözaltında

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23