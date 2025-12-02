Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

İran’ın doğusundan gelen dev bir keşif, uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Doğu Horasan’da tespit edilen 61 milyon tondan fazla altın cevheri, ülkenin son yıllardaki en büyük maden buluşu olarak kayıtlara geçti. Ekonomik baskılar ve yaptırımlar altında çıkış arayan İran için bu keşif, adeta yeni bir dönemin kapısını aralarken, uzmanlar gelişmeyi “bölgesel dengeleri değiştirecek hamle” olarak yorumluyor. İşte dünyanın dikkat kesildiği o dev altın rezervinin tüm detayları…

61 Milyon Tonluk Dev Altın Yatağı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın doğruladığı keşfe göre yeni sahada:

7,95 milyon ton oksit altın cevheri

53,1 milyon ton sülfid altın cevheri

Bu rakamlar İran’ın altın rezervlerini katlayarak artırırken, Shadan bölgesini ülkenin en büyük altın damarlarından biri hâline getiriyor.

Ekonomiye Nefes Aldıracak Stratejik Keşif

Uzmanlara göre keşif, yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren İran ekonomisi için kritik önem taşıyor.

Oksit cevherin hızlı işlenebilir olması, kısa vadede üretime geçilebileceği anlamına geliyor.

Altın rezervlerindeki artış, ülkenin döviz gelirlerini güçlendirecek ve ekonomik baskıların etkisini azaltacak.

Doğu İran’ın Madencilik Potansiyeli Yeniden Şekilleniyor

İran’ın çoğu altın madeni batıda yoğunlaşmışken, Doğu Horasan’da ortaya çıkan bu dev keşif ülkenin maden haritasını doğuya doğru genişletiyor. Bölgenin yatırım cazibesi artarken, yeni saha hem yerel hem uluslararası madencilik şirketlerinin radarına girmiş durumda.

Üretim İçin Geri Sayım Başladı

Yetkililer, detaylı analizlerin ardından madenin üretime açılması için planlamaların yapılacağını belirtiyor. Eğer süreç sorunsuz ilerlerse Shadan sahası, önümüzdeki yıllarda İran’ın altın üretiminin lokomotifi olabilir.

Orta Doğu’da Altın Dengeleri Değişiyor

61 milyon tonluk dev altın yatağı, yalnızca İran için değil, küresel altın piyasası için de kritik bir gelişme. Yeni rezerv, bölgedeki ekonomik dengeleri değiştirmeye aday.