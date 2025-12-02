Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"

Aysever'in özellikle Özel ve İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları gündeme oturdu. İşte Enver Aysever'in yaptığı o dikkat çekici açıklamalar:

"Koca Ülkenin Umudu Şu Heriflerse Zaten Ölmüşüz"

Aysever, söz konusu görüntüleri izledikten sonra paylaştığı ve arkasında durduğu tweet'inin içeriğini şu sözlerle aktardı:

"Koca ülkenin umudu şu heriflerse zaten ölmüşüz. Kötü değil, çok kötü değil, cehennem günleri göreceğiz. Aynen böyle düşünüyorum. Koca ülkenin umudu şu heriflerse..."

"Ne Vermişler Türkiye'ye, Ne Yapmışlar?"

Aysever, eleştirilerinin dozunu artırarak, iki ismin Türkiye'ye ne gibi bir katkısı olduğunu sorguladı ve "herif" kelimesini kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı:

"Herif denilir miymiş? Ya bunlar utanmıyorlar da yaptıklarından. Ben mi bunları herif dediğim için utanacağım?"

"Bunların nesinden korkuyorsunuz? Ne vermiş bunlar Türkiye'ye? Ne yapmışlar? Soruyorum size, ne yapmışlar?"