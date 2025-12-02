  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

17 yıl FED ve JP Morgan deneyimi Başekonomistliği getirdi Merkez’de bir ilk!

Bebek katiline kim inanır! Teröristbaşından Suriye ile anlaşma şartı!

AB'yi sarsan yolsuzluk soruşturması: Mogherini dahil üç gözaltı

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!
Gündem Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"
Gündem

Enver Aysever’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Koca ülkenin umudu bu herifler ise zaten ölmüşüz"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı bir görüntüye ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Aysever, videoda gösterilen sahnenin "Ergenler böyle yapıyor" notuyla paylaştı ve ardından konuyla ilgili attığı tweet'inin arkasında olduğunu belirtti.

Aysever'in özellikle Özel ve İmamoğlu'nu hedef alan açıklamaları gündeme oturdu. İşte Enver Aysever'in yaptığı o dikkat çekici açıklamalar:

"Koca Ülkenin Umudu Şu Heriflerse Zaten Ölmüşüz"

Aysever, söz konusu görüntüleri izledikten sonra paylaştığı ve arkasında durduğu tweet'inin içeriğini şu sözlerle aktardı:

"Koca ülkenin umudu şu heriflerse zaten ölmüşüz. Kötü değil, çok kötü değil, cehennem günleri göreceğiz. Aynen böyle düşünüyorum. Koca ülkenin umudu şu heriflerse..."

 

"Ne Vermişler Türkiye'ye, Ne Yapmışlar?"

Aysever, eleştirilerinin dozunu artırarak, iki ismin Türkiye'ye ne gibi bir katkısı olduğunu sorguladı ve "herif" kelimesini kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı:

"Herif denilir miymiş? Ya bunlar utanmıyorlar da yaptıklarından. Ben mi bunları herif dediğim için utanacağım?"

"Bunların nesinden korkuyorsunuz? Ne vermiş bunlar Türkiye'ye? Ne yapmışlar? Soruyorum size, ne yapmışlar?"

Listede kimler var? Özgür Özel’in yeni ekibi belli oldu
Listede kimler var? Özgür Özel’in yeni ekibi belli oldu

Gündem

Listede kimler var? Özgür Özel’in yeni ekibi belli oldu

Levent Gültekin, Özgür Özel'i fena haşladı: Kemal Bey işbirlikçiyse…
Levent Gültekin, Özgür Özel'i fena haşladı: Kemal Bey işbirlikçiyse…

Gündem

Levent Gültekin, Özgür Özel'i fena haşladı: Kemal Bey işbirlikçiyse…

‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi
‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi

Gündem

‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!
CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

Gündem

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23