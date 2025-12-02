  • İSTANBUL
Dünya Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar
Dünya

Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde tatil sırasında yaşamını yitiren 76 yaşındaki Michael Graley’nin cenazesi İngiltere’ye gönderildiğinde yapılan ikinci otopside kalbinin kayıp olduğu ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ailesiyle tatil yaptığı sırada yaşamını yitiren 76 yaşındaki Michael Graley’nin ölümü, cenazesinin İngiltere’ye ulaşmasının ardından skandal bir boyut kazandı.

 

Tatitl için gitti cenazesi geldi

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Graley'nin tatil sırasında ayağındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yaklaşık 10 dakika sonra ailesine öldüğü haberinin verildiği ifade edildi.

 

Graley'nin ölümünün ardından ailesinin otopsi sonrası cenazeyi İngiltere'ye sevk ettirdiği fakat belgelerde ölüm nedenin belirtilmediği aktarılan haberlerde, Graley'e İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda ikinci bir otopsi yapıldığı ve kalbinin çalındığının ortaya çıktığı ifade edildi.

 

Aile şoke oldu

Graley'in eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY'de biri tarafından çıkarıldığını ve ölüm nedeninin bu yüzden belirlenemediğini ifade etti. Graley'in eşi Yvonne, eşinin kalbinin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

 

Graley ailesi, olayın ardından GKRY makamlarına ulaşarak kalbin nerede olduğuna dair bilgi isterken, GKRY polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

