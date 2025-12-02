  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı
Gündem

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı.

ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan şahıs, havaalanından uzaklaştırıldı. Görüntülerde, yerleşimcinin telefondaki fotoğrafları korku içinde silmeye çalıştığı da görüldü.

 

İsrailli yerleşimcinin çocuklara yönelik bu gizli çekim girişimini, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında benimsediği baskıcı ve gözetim odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendirdi.

Filistin’deki yerleşim politikaları ve sivillere uygulanan kontrol mekanizmaları, benzer şekilde bireysel seviyede de bazı yerleşimciler tarafından sürdürülmeye çalışılıyor.

Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor
Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

Dünya

Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor

İsrail ile ABD arasında Lübnan ile Hizbullah teması
İsrail ile ABD arasında Lübnan ile Hizbullah teması

Dünya

İsrail ile ABD arasında Lübnan ile Hizbullah teması

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!
Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Gündem

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23