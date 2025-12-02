İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı
ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı.
ABD’de bir havaalanında 200’ü aşkın çocuğu telefonuyla gizlice çeken İsrailli yerleşimci gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan şahıs, havaalanından uzaklaştırıldı. Görüntülerde, yerleşimcinin telefondaki fotoğrafları korku içinde silmeye çalıştığı da görüldü.
İsrailli yerleşimcinin çocuklara yönelik bu gizli çekim girişimini, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında benimsediği baskıcı ve gözetim odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendirdi.
Filistin’deki yerleşim politikaları ve sivillere uygulanan kontrol mekanizmaları, benzer şekilde bireysel seviyede de bazı yerleşimciler tarafından sürdürülmeye çalışılıyor.