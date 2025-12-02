  • İSTANBUL
Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Bakan Tunç’un kürsüdeki sözleri gündemi sarstı! Yargıdaki yeni dönemin satır aralarında dikkat çeken mesajlar!

Mahkemede Taşdelen dosyasında perde aralandı! Kararın arkasındaki detaylar kulisleri hareketlendirdi!

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı

4 gündür haber alınamıyor! Devlet Başkanı kayboldu!

CHP’li kafası böyle bir şey Her şey yalan tek doğru benim

Türkiye ve Pakistan'dan petrol ve doğal gaz bombası
CHP'nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel'in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!
Gündem

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in “Demliler Stockholm sendromuna kapıldı” çıkışını sert bir dille eleştirdi. Çamlı, CHP’nin geçmişte Güneydoğu’da uyguladığı ayrımcı politikalar ve çifte standartlar sayesinde terör örgütlerinin ortaya çıktığını belirterek, asıl Stockholm sendromunun uzun yıllar bu bataklığın gölgesinde kalan vatandaşlarda yaşandığını ifade etti.

"Celladına aşık olmak" manasına gelen "Stockholm Sendromu" topraklarımızı paramparça eden ve 100 yıldır yakamızı bir türlü bırakmayan SiyoEmperyalist akla karşı CHP'nin, "Muasır Medeniyet" tantanasıyla duyduğu aşkı özetliyor..!

Esas, DEM'nin CHP ile yaşadığı yakınlık (katiline aşık olmak) bir Stockholm Sendromuydu...

Yakın takip ettiğimiz,DEM'nin  CHP ile son zamanlarda yaşadığı ters düşme ise bu sendromdan kurtulma emaresi...

Taşlar yerli yerine oturmalı...

 

Çamlı, halkın artık CHP’nin eski politikalarının etkisinden kurtulmaya başladığını, gerçekleri görmeye ve birlik‑kardeşlik yoluna adım attığını vurguladı. CHP’nin hâlâ Batı merkezli politikaların etkisinden kurtulamadığını savunan Çamlı, bölgedeki vatandaşların her adım uzaklaştıkça daha net gördüğünü belirtti.

