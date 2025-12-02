CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

"Celladına aşık olmak" manasına gelen "Stockholm Sendromu" topraklarımızı paramparça eden ve 100 yıldır yakamızı bir türlü bırakmayan SiyoEmperyalist akla karşı CHP'nin, "Muasır Medeniyet" tantanasıyla duyduğu aşkı özetliyor..!

Esas, DEM'nin CHP ile yaşadığı yakınlık (katiline aşık olmak) bir Stockholm Sendromuydu...

Yakın takip ettiğimiz,DEM'nin CHP ile son zamanlarda yaşadığı ters düşme ise bu sendromdan kurtulma emaresi...

Taşlar yerli yerine oturmalı...

Çamlı, halkın artık CHP’nin eski politikalarının etkisinden kurtulmaya başladığını, gerçekleri görmeye ve birlik‑kardeşlik yoluna adım attığını vurguladı. CHP’nin hâlâ Batı merkezli politikaların etkisinden kurtulamadığını savunan Çamlı, bölgedeki vatandaşların her adım uzaklaştıkça daha net gördüğünü belirtti.