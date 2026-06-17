Ümraniye istihdam Günleri vatandaşlarla buluşuyor

15-21 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek stant, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Meydanda kurulan başvuru noktasında vatandaşların özgeçmişleri oluşturuluyor, mevcut kayıtları güncelleniyor ve uygun pozisyonlar için yönlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile vatandaşların nitelikleri bir araya getiriliyor. Başvurular uzman personeller tarafından değerlendiriliyor; eğitim, deneyim ve mesleki yeterliliklere uygun iş ilanları adaylarla buluşturuluyor. Böylece hem iş arayan vatandaşlara yeni fırsatlar sunuluyor hem de işletmelerin personel ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor.

Yıl boyunca faaliyetlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi, istihdam alanında önemli bir görev üstleniyor. Merkez bünyesinde bugüne kadar 40 bin 298 vatandaşın özgeçmişi oluşturuldu, 167 bin 642 iş ilanına yönlendirme yapıldı. Gerçekleştirilen eşleştirmeler sayesinde binlerce vatandaşın çalışma hayatına katılması sağlandı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Ümraniye İstihdam Günleri, istihdama erişimi kolaylaştıran yapısıyla bu yıl da ilçenin önemli buluşma noktalarından biri oldu. Ümraniye Belediyesi, üretimi, istihdamı ve ekonomik canlılığı destekleyen çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.