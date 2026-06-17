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Ekonomi Ümraniye istihdam Günleri vatandaşlarla buluşuyor
Ekonomi

Ümraniye istihdam Günleri vatandaşlarla buluşuyor

Yeniakit Publisher
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Ümraniye istihdam Günleri vatandaşlarla buluşuyor

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ümraniye İstihdam Günleri, bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. İş arayanlarla işverenleri aynı noktada bir araya getiren organizasyon, istihdama katkı sunmayı ve vatandaşların iş fırsatlarına daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor.

15-21 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek stant, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Meydanda kurulan başvuru noktasında vatandaşların özgeçmişleri oluşturuluyor, mevcut kayıtları güncelleniyor ve uygun pozisyonlar için yönlendirmeler gerçekleştiriliyor.

Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile vatandaşların nitelikleri bir araya getiriliyor. Başvurular uzman personeller tarafından değerlendiriliyor; eğitim, deneyim ve mesleki yeterliliklere uygun iş ilanları adaylarla buluşturuluyor. Böylece hem iş arayan vatandaşlara yeni fırsatlar sunuluyor hem de işletmelerin personel ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor.

 

Yıl boyunca faaliyetlerini sürdüren Ümraniye Belediyesi İstihdam Merkezi, istihdam alanında önemli bir görev üstleniyor. Merkez bünyesinde bugüne kadar 40 bin 298 vatandaşın özgeçmişi oluşturuldu, 167 bin 642 iş ilanına yönlendirme yapıldı. Gerçekleştirilen eşleştirmeler sayesinde binlerce vatandaşın çalışma hayatına katılması sağlandı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Ümraniye İstihdam Günleri, istihdama erişimi kolaylaştıran yapısıyla bu yıl da ilçenin önemli buluşma noktalarından biri oldu. Ümraniye Belediyesi, üretimi, istihdamı ve ekonomik canlılığı destekleyen çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

 

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