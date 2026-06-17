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Çok ama çok şaşıracaksınız... Dolabın içine kahve çekirdeği bırakınca... İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım Neye uğradıklarını şaşırdılar: Satılık hayvan peşinde koşanlara ibretlik ders İsot'un sıralamadaki yeri şaşırttı: Dünyanın en acı biberleri açıklandı! Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak Alt tarafı bir çiçek demeyin! Dünyanın en tehlikeli 14 bitkisi belli oldu Gerçek ortaya çıktı! ‘4 milyon araca inceleme' iddiasına cevap ‘Çok fazla alkol alıyordu’ itirafı gündemde! Oyuncu Ece İrtem toprağa verildi
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Foto - Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, bonservisi Inter’de bulunan iki önemli isim için temaslarını sıklaştırdı.

#2
Foto - Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani’nin 11 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan Beşiktaş, bu rakamda indirim talep ederek Inter ile pazarlıklara başladı.

#3
Foto - Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak

Marsilya’daki kiralık döneminin ardından Inter’e geri dönen ve Fransız kulübünün kadroda tutmayı düşünmediği sağ bek/stoper Benjamin Pavard da Beşiktaş'ın transfer listesine dahil oldu.

#4
Foto - Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak

Yaz transfer döneminde bütçe yaratmak isteyen İtalyan devi Inter, kadroda düşünülmeyen Asllani ve Pavard gibi isimleri elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Transferlerin mali şartları ve takvimiyle ilgili resmi görüşmeler devam ediyor.

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