Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak
Siyah-beyazlılar, Kristjan Asllani'nin 11 milyon Euro'luk opsiyonunu indirmek için Inter’le masaya otururken, Benjamin Pavard'ı da listesine aldı.
Siyah-beyazlılar, Kristjan Asllani'nin 11 milyon Euro'luk opsiyonunu indirmek için Inter’le masaya otururken, Benjamin Pavard'ı da listesine aldı.
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, bonservisi Inter’de bulunan iki önemli isim için temaslarını sıklaştırdı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani’nin 11 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan Beşiktaş, bu rakamda indirim talep ederek Inter ile pazarlıklara başladı.
Marsilya’daki kiralık döneminin ardından Inter’e geri dönen ve Fransız kulübünün kadroda tutmayı düşünmediği sağ bek/stoper Benjamin Pavard da Beşiktaş'ın transfer listesine dahil oldu.
Yaz transfer döneminde bütçe yaratmak isteyen İtalyan devi Inter, kadroda düşünülmeyen Asllani ve Pavard gibi isimleri elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Transferlerin mali şartları ve takvimiyle ilgili resmi görüşmeler devam ediyor.
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