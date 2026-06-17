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Dünya Telefonundaki fotoğraf yüzünden idam cezasına çarptırıldı!
Dünya

Telefonundaki fotoğraf yüzünden idam cezasına çarptırıldı!

Yeniakit Publisher
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Telefonundaki fotoğraf yüzünden idam cezasına çarptırıldı!

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo León eyaletinde bulunan Monterrey Uluslararası Havalimanı’nda durdurulan 34 yaşındaki Javier Morales, şüpheli hareketleri nedeniyle ikinci hat kontrole alındı. Polis ekipleri, Morales’in telefonunda yaptığı incelemede, bölgede uzun süredir faaliyet gösteren “Los Halcones Negras” adlı organize suç örgütünün lideri “El Sombra” ile çekilmiş fotoğraflar tespit etti.

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo León eyaletinde bulunan Monterrey Uluslararası Havalimanı’nda durdurulan 34 yaşındaki Javier Morales, şüpheli hareketleri nedeniyle ikinci hat kontrole alındı. Polis ekipleri, Morales’in telefonunda yaptığı incelemede, bölgede uzun süredir faaliyet gösteren “Los Halcones Negras” adlı organize suç örgütünün lideri “El Sombra” ile çekilmiş fotoğraflar tespit etti.

Yetkililer, söz konusu görüntülerin ardından Morales’in kimlik geçmişini ve dijital kayıtlarını derinleştirdi. Soruşturma sonucunda şüphelinin, örgütün “sağ kolu” olarak faaliyet gösterdiği, uyuşturucu trafiği, adam kaçırma ve çok sayıda infaz olayında aktif rol aldığı öne sürüldü.

Savcılık makamı, Morales’in “örgüt yöneticiliği, çok sayıda kasten adam öldürme ve silahlı suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığını açıkladı.

 

Monterrey Federal Ceza Mahkemesi’nde görülen davada jüri, sanığın suçlamaların büyük bölümünden “ağır ve doğrudan sorumlu” olduğuna hükmetti. Mahkeme heyeti, Latin Amerika’da nadir uygulanan en ağır ceza türlerinden biri olan idam cezasına hükmetti.

Karar, ülkede hem insan hakları örgütlerinin hem de güvenlik politikası savunucularının tepkisini çekti. İnsan hakları kuruluşları, dijital delillerin tek başına bu kadar ağır bir ceza için yeterli olup olmadığı konusunda soru işaretleri olduğunu belirtti.

Güvenlik kaynakları ise Morales’in telefonunda bulunan materyallerin, yıllardır süren çok sayıda faili meçhul cinayet dosyasını yeniden açtığını ve örgütün iç yapısına dair kritik bilgiler sağladığını ifade etti.

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