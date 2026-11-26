Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliğince 11. Altın Karınca Ödülleri düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi, "Moda ve Stil Okulu" projesiyle "Sosyal Hizmetler", güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle ise "İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi" kategorisinde ödüle hak kazandı.

Kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Moda ve Stil Okulu'nda 16 farklı branşta 26 sınıfta 442 öğrenci eğitim görüyor.

Katılımcılara tekstil, moda tasarımı, kalıp hazırlama, dikiş teknikleri, stil danışmanlığı, ürün fotoğrafçılığı ve dijital tasarım gibi alanlarda eğitim veriliyor.

YILDA YAKLAŞIK 22-24 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİMİ

Elazığ'ın Maden ilçesinde 170 dönümlük hazine arazisi üzerinde yapımı devam eden GES'le belediyenin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

13 bin 728 kilovat pik (kWp) kurulu güce sahip olması planlanan santralde yılda yaklaşık 22-24 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi ve 10 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçenin bugününe değer katarken geleceğini de düşündüklerini belirtti.

Yıldırım, kadınların eğitim ve istihdam olanaklarını artıran projelerden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar her alanda kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyduklarını aktardı.

İki farklı kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, Ümraniye için üretmeye, geliştirmeye ve yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.