Özel ve tayfası, yolsuzluklara bulaşan, rüşvet alan, ihaleye fesat karıştıranlar kendilerinden olunca pişkince savunuyor. Hiçbir iddianame, MASAK raporu, HTS kaydı, tanık ifadesi Yeni Parti’nin şaibeli isimlere arka çıkmasına engel olamıyor.

Özgür Özel, başta yüzlerce milyar liralık yolsuzluk nedeniyle görevden alınıp tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere; 2025 ve 2026 yıllarında yolsuzluk, rüşvet, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan çok sayıda belediye başkanı için “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” konulu 110 destek mitingi düzenledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Son zamanlarda ortaya çıkan tartışmalardan da hareketle görüyoruz ki özellikle Yeni Parti tarafı kendi ekibinin, kendi arkadaşlarıyla kendi belediye başkanlarıyla ilgili olan bütün iddiaların her birini toptan inkâr ederken, hatta kendi arkadaşlarının bizatihi itiraf ettiği konuları bile yok hükmünde kabul edip, onlarca yüzlerce miting yapıp halkı sokaklara davet edip, boykot listeleri yayınlayıp; işyerlerini, esnafı boykota davet edip o yolsuzlukların o çirkinliklerin üstünü örtmeye çalışırken, bunun üstüne gidenlere tehditler savururken, bugün fon meselesi çerçevesinde ortaya çıkan dedikoduları fon meselesi çerçevesinde ortaya atılan iddiaları, vehimleri hakikatmiş gibi ele alıp orada ismi geçen herkesin en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyleyebiliyorlar. Bunlar bunu yaparak, aslında dertlerinin adalet olmadığını ve dertlerinin kendi açıklarının üstünün örtülmesi olduğunu gösteriyorlar. Yeni Partililerin bu yaklaşımı, iddia da olsa, iftira da olsa meseleyi gerçekmiş gibi ele alıp, yargılanmadan en ağır cezaların verilmesi gibi bir imtiyazlı, ikiyüzlü bir adalet anlayışı içerisinde olduklarının çok açık ve net bir delilidir” şeklinde konuştu.

“ZİHNİYETLERİ GARİP VE HASTALIKLI BİR ZİHNİYET”

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “Ana muhalefete baktığımız zaman, garip bir zihniyette karşı karşıyayız. Yani sağa sola suçlama yapanlar, sıra kendilerine geldiği zaman her şeyi kendilerine yapma hakkını görüyorlar. Ana muhalefete yakın medya kuruluşları yalan haberleri ya da halkı yanıltıcı bilgileri sürekli pompalıyorlar. Kalkıyorlar, eski İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘Halkın seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı’ diye bahsediyorlar hâlâ. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı meselesine baktığınız zaman İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali yok. Sıfır. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları çerçevesinde diploması olmayan bir insanın cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Ana muhalefetin zihniyeti garip ve hastalıklı bir zihniyet. Hayretle izliyoruz.”