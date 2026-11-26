BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Delegelere rüşvet yağdırarak ele geçirdiği CHP koltuğundan yargının mutlak butlan kararıyla kaldırılınca çareyi YP’ye kaçmakta bulan Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisini boğaz boğaza getiren, açıklanması devamlı ertelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

Silivri’ye defalarca gidip gelen, çizik üstüne çizik yiyen listede sabıkaları kabarık yüzlere yer verildi. Özel’in A takımında şaibelere bulaşan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut, danışmanlarının maaş kartlarına çöken Deniz Yavuzyılmaz, sapkınlara kalkan olan Gökçe Gökçen, Mehmetçiğe iftiralar savuran Sezgin Tanrıkulu gibi geçmişleri kirli figürlerin bulunduğu görüldü.

YP’de gücünü korumak, artan homurtunun önüne geçmek, İmamoğlu’na sus payı vermek için Parti Meclisi (PM) üye sayısını 80’den evvela 150’ye ardından 160’a çıkardığı gibi MYK üye sayısını 8’den 28’e yükselten Özel’in kendi arkadaşlarını kilit noktalara getirdiği gözlendi. Özel’in bu arkadaşlarının başında Ensar Aytekin’in, Murat Bakan’ın, Aylin Nazlıaka’nın, Engin Özkoç’un olduğu müşahede edildi.

“ÜLKE İÇİN ZARARLI İSİMLER”

Özel’in dün topladığı PM’nin akabinde ilan ettiği MYK listesinin skandal söylemleriyle, eylemleriyle bilinen isimlerle dolu olması dikkat çekti. 28 üyeli listede idari faaliyetleri yürütmekle yükümlü 14 ismin başında Selin Sayek Böke yer aldı.

Eli kanlı PYD’ye “Terör örgütü” demekten imtina eden Böke, Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Ekrem İmamoğlu’na yakın olan, adı İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen, İETT ihalelerinden komisyon aldığı belirlenen Özgür Karabat’a İdari ve Mali İşler emanet edildi.

Çete başı Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinin belediyelerden yapılacak ödemeler karşılığında 1 milyon dolar rüşvet aldığı ifşa olan Burhanettin Bulut’a Medya ve Kurumsal İletişim bırakıldı.

Alman vakıflarıyla bağlantılı, FETÖ’yle irtibatlı olduğu iddia edilen Yunus Emre’ye Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu vazifesi verildi.

Dini yapılanmaları tehlike olarak gören, tarikatları hedef alan, LGBT üyelerinin hamiliğini yapan İlhan Cihaner’e Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler görevi tevdi edildi.

İçeride ve dışarıda homoları müdafaa eden, Ailem Güvende operasyonlarını Avrupalılara şikâyet eden Gökçe Gökçen de Sivil Toplum Örgütlerinden sorumlu kılındı.

Politika geliştirmekle mükellef 14 isme de bakıldı ve sicilleri bozuklarla karşılaşıldı.

Mehmetçiğin 15 köylüyü helikopterden attığı, terör örgütü PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanlarını dillendiren Sezgin Tanrıkulu İnsan Hakları ve Eşitlik Politikalarından,

Danışmanını kullanarak belediyeleri rüşvete bağlamakla itham edilen Gamze Taşçıer, Emek ve Sosyal Güvenlik Politikalarından,

Danışmanlarının maaş kartlarına el koyan, çalışanlarının aylıklarını eksik ödeyen, sigorta primlerini yatırmayan Deniz Yavuzyılmaz’a Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikalarından,

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atama protestolarında öne çıkan Cem Say, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikalarından,

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde iktidara kılıç çeken teğmen görünümlü provokatörlere siper olan Yankı Bağcıoğlu da Milli Savunma Politikalarından mesul tutuldu.

DP’den devşirilen Salih Uzun YP Sözcüsü olarak konumlandırılırken, Ahmet Davutoğlu’nun GP’sinden dümeni evvela CHP ardından YP’ye kıran Serkan Özcan Hazine ve Maliye Politikalarından mesul kılındı. Uzun’un bir dönem ANAP Genel Başkanlığı yapması, Özcan’ın ise AK Parti’den milletvekili adayı olması dikkat çekti. Özel’in devşirme siyasetçilerle yol yürüme kararlılığı “YP, ANAP’a mı dönüyor” sorusunu akla getirdi.

Nihayetinde Özel’in rezalete doymayan figürlerden müteşekkil MYK listesi için “Bu yıkım ekibi ülkeyi felâkete götürür” yorumu yapıldı.