0553 313 94 23

Umran Dergisi 2019 Ağustos sayısı çıktı!...

Umran Dergisi 2019 Ağustos sayısı 'Gösteri toplumunda okur olmak' dosyasıyla çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:26
Umran Dergisi 2019 Ağustos sayısı çıktı!...

Derginin tanıtım yazısında şu ifadeler yer aldı:

Tarihin akışının, Türkiye için, coğrafyamız için, dünya için oldukça hızlandığızamanlardayız. Ülkemizde geçen yerel seçim sürecinden itibaren Suriyeliler kamusal kaygı ve korkuların odak ve çıkış noktalarından biri hâline getirildi. Dedikodu aracı olarak işlevlendirilen sosyal medya, televizyon haberleri, gazete başlıkları, siyasi konuşmalar ve internet tweet’leri bugünlerde Suriyeliler aleyhine referanslarla dolup taşıyor.Despotizmlerin canavarlığından ve savaştan güç bela hayatlarını kurtaran Suriyeliler üzerinden kanaat oluşturucuların sürdürdüğü savaşın politik yansımaları da söz konusu. Bir an evvel mülteci karşıtı mekanizmayı kıracak, dahası mahallelerimizde, şehrin caddelerinde ya da işyerlerinde birlikte yaşamaya alıştığımız kardeşlerimize yönelik bir toplumsal entegrasyon projesi oluşturulmalıdır! Her şeye rağmen toplumumuz nasırlaşmış bir duyarsızlık ve ahlaki körlükten doğan bu söylentilere kulak asmadan İslâm kardeşliğinin gerektirdiği dayanışmayı ve paylaşmayı sürdürüyor.

Gelgeç gündemin ötesinde okurlarına İslâmî bir dünya görüşü, yakın veya uzak çerçevede ulusal-küresel düzlemde olup biten tüm sorunları bu perspektifle değerlendirip okuyucusuyla paylaşan matbu dergilerin önemi de tam bu noktada ortaya çıkmaktadır.Yayın hayatına başladığı 1991’den itibaren Umran, edilgin bir İslâmcılıktan ziyade verili şartlar içerisinden geleceğin imkânlarını düşünmeye çalışan bir perspektif ortaya koymuştur. 300. sayısı çıkanUmran’ın eski sayıları tarandığında sinemadan seyahate, kitap eleştirilerinden soruşturmalara kadar epeyce geniş bir alanıokurlarına sunmaya çalıştığı görülür.
Bilindiği üzere yazıların yayımlandığı mecralar ve türler aynı zamanda onların farklılıklarını ortaya koymak bakımından önem arz eder. Mesela dergi yazısı kitaptan daha zordur, çünkü sınırlı bir yer içinde okura konu hakkında bilmesi gereken temel bilgileri kendi yorumunuzu da katarak vermeniz gerekir. Düşünce dergiciliği denildiğinde, içeriği, biçimi, çizgisi, hedefibaşka, bazen okurların kafasını karıştıracak ölçüde çeşitli dergiler söz konusudur. Bu çeşitlilik içerisinde yerini almış bulunan Umran dergisi, kendini var ve sürekli kılan merkezi bir kadrosu olmakla birlikte, akademisyenlerden aydınlara, edebiyatçılardan uzman kişilere -her yaştan- kadar yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışmıştır. Gelenekçi-yenilikçi, yerli-yabancı, doğulu-batılıayrımı yapmadan sayfalarına taşıdığıtercümelerle siyasi, kültürel ve fikri çalışmalara ufuk kazandırmak amacını taşımıştır.                                                                                                                                                        

Dijital mecraların hayatımızı dalga dalga ele geçirdiği günümüzde matbu dergilerinaynı biçimde izlenmediği, okunmadığı, kullanılmadığı görülüyor!Dijital mecraların, sanal medyaların egemenlik kurduğu bir dünyadamutedil yorumların yerini, televizyon starları ya da tartışma programcısı kanaat önderlerinin alışı dergilere ilgiyi zayıflatıyor. Unutulmamalıdır ki, dijital mecralar/sanal medyaların da -tehlikeli boyutta- etkisiyle, düşünce, siyaset, sanat, kültür, zanaat alanında kendilerini yenilemeyen toplumlarsorunlarına özgün çareler üretemezler. Özgünlükleriniyitiren toplumlar ise yavanlaşıp sıradanlaşırlar.Dijital mecraların taşıyıcısı elektronik aygıt ekranına bakmakla dergiyi satır satır okuyup zihnini şekillendirmenin farkında olarak matbu dergiciliğe önem atfeden yazar, akademisyen, mütercim ve fedakâr vefalı okuyucu bu sürecin en iyi koruyucularıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:26
  1. Umran Dergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mühendislik öğrencilerine milli projelerde staj fırsatı
    1. Mühendislik öğrencilerine milli..
    2. Aydın’da tarımsal üretimde alternatif..
    3. Google üretimde geri dönüştürülmüş..
    4. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    5. Adana’da uyuşturucu hap operasyonu
    6. Ankara Kaçakçılık Şube affetmedi:..
    7. Sahil Güvenlik botu, hayat kurtarmaya..
    8. (ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet:..
    9. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    10. Zeytinburnu'nda spor aletine asılı..
    11. Avustralya'da uçak düştü!
    12. Toplu iş sözleşmesi zam oranı son..
    13. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi..
    14. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    15. (Özel) Başkentin Sümela’sı yok olma..
    16. GÜNDEM / 7 Ağustos 2019
    17. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    18. (Özel) Bu çekirdek çifte değil yolda..
    19. Yurtta hava durumu
    20. Malezya'nın en eski camilerinden..
    21. Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
    22. Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye..
    23. İngiliz ekibinden Dybala hamlesi!
    24. Zeytinburnu sahilinde elleri ve..
    25. Yeşil dostu hastane
    26. "Kooperatif belediyecilik’ modeli..
    27. Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya..
    28. Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu..
    29. Kara yollarında durum
    30. İsrailli bakan Körfez ülkeleriyle..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!