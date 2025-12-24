Uzak Doğu'dan Suriye'ye dev destek: Japonya 15 yıl sonra geri döndü!

Japonya, Suriye ile ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini ve ülkeye 53 milyon dolarlık destekte bulunacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Onişi Yohei'nin 22 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Onişi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle görüştü.

Onişi, bu görüşmenin, üst düzey Japon bir yetkilinin son 15 yıla yakın süredir Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı geçişi sağlama çabalarını desteklemeye niyetli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Onişi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

Onişi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve mevcut mali yılın bütçesinde ülkeye 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını kaydetti.

Taraflar, işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.