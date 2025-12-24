"Terörsüz Türkiye" için kritik karar: Milli Dayanışma Komisyonu'na 2 ay ek süre!
Türkiye’nin terör prangalarından kurtulması ve toplumsal kardeşliğin perçinlenmesi hedefiyle TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda mesai uzadı. Normal şartlarda 31 Aralık 2025’te görev süresi dolacak olan komisyon, yürütülen çalışmaların derinliği ve hazırlanan ortak raporun nihayete erdirilmesi amacıyla 2 ay daha görev yapacak.