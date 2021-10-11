Ümmetin tek umudu Erdoğan! 10 bin kilometre öteden yardım çağrısı

Münübe YILMAZ

İslam ümmetinin büyük umut bağladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir yardım talebi de Türkiye’den 10 bin kilometre uzaklıktaki Açe’den geldi. Dünyanın en kalabalık İslam ülkesi Endonezya’nın özel otonom bölgelerinden biri olan Açe eyaletinde, Açe sultanının soyundan gelen Cut Putri, Başkan Erdoğan’a yazdığı resmi mektupta, bölgede tehlike altında bulunan tarihi yerler konusunda harekete geçme çağrısı yaptı. Putri, Açe’deki Güneydoğu Asya İslam mirası ve hazinelerinin yok olma tehlikesi altında bulunduğuna dikkat çektiği mektubunda, Açe’nin Türkiye’nin acil yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

'Erdoğan ve Türk halkının yardımına ihtiyacımız var'

Banda Açe “IPAL” projesi kapsamında başlatılan inşaatın; krallara, Açe Sultanlığı’na ve Osmanlı döneminde Açe’de görev yapmış âlim ve memurlara ait binlerce mezarı tahrip edeceğini belirten Putri “Tarihi bir mekan yok olup gitmek üzere. Ülkemizde olağanüstü hal olduğundan dolayı duruma müdahale etmek adına Erdoğan ve Türk halkının yardımına ihtiyacımız var.” dedi.

'İslam davası için yıllarca birbirine yardım etmiş iki ülkeyiz'

Açe Sultanlığı ile Türkiye’nin yüzyıllardır devam eden yakın ilişkisine değinen Putri, “Tarihi belgeler gösteriyor ki iki ülke İslam davası için yıllarca birbirine yardım etmiş. Umuyoruz ki Erdoğan ve Türk halkı bizi yalnız bırakmayacak” ifadelerini kullandı. Açe hükümetinin “IPAL” projesi bu yılın şubat ayında başlatılmış, fakat inşaat bölgede bulunan sultan, kral ve ulemalara ait pek çok mezardan dolayı durdurulmuştu.