‘Ümmetin Sesi’ yeni merkezinde

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Ümmetin Sesi Uluslararası Yardım Derneği yeni merkezinin açılışını gerçekleştirdi. 2017 yılından beri İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet göstermekte olan “Ümmetin Sesi Derneği” 13 Ekim Pazar günü geniş bir katılımla açılışını gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden itibaren Sultanbeyli başta olmak üzere İstanbul, Türkiye ve mazlum ümmet coğrafyasında mustazaf ve mazlumlara el uzatmaya çalışan Ümmetin Sesi derneği yurtiçi ve yurtdışında birçok yardım kampanyasını başarı ile sürdürdü. Suriye, Yemen, Filistin başta olmak üzere Müslümanların yardımına din, dil, ırk ayrımı gözetmeden sadece mazlum ve Müslüman oldukları için koştu. Ümmetin Sesi Derneği, Sosyal medya ve internet sitesi aracılığı ile de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Şuurlu yardım

Açılış programında konuşan araştırmacı-yazar Yaşar Aydın, yardım şuuru konusunda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Aydın, Afrika’da yapılan yardımların insanların ihtiyaçlarını sadece belirli süreliğine karşıladığını, yapılan kurban organizasyonlarının ise bilinçli yapılmadığı için Afrika halkını tembelleştirip sömürüye açık hale getirdiğini söyledi. Aydın, “Afrikalılara kendi geçimlerini sağlayabilecek imkanların oluşturulması gerekiyor. Biz bu şekilde çalışma içerisinde bulunacağız” dedi.